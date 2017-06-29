Кто играл роль Раскольникова?

Наш ответ:

Самую знаменитую роль Раскольникова в «Преступлении и наказании» (1969) Льва Кулиджанова сыграл тогда еще 24-летний актер театра и кино Георгий Тараторкин (эту роль Тараторкин повторил в 1974 году уже на театральной сцене).

Одним из первых роль Раскольникова еще в 1913 году сыграл Павел Орленев (в фильме от режиссера Ивана Вронского).

Французский актер Пьер Бланшар играл Раскольникова в «Преступлении и наказании» 1934 года от режиссера Пьера Шеналя, Петер Лорре – в 1935 году в фильме от американского режиссера Джозефа фон Штернберга.

В 2007 году «Преступление и наказание» превратилось в 8-серийный телефильм от режиссера Дмитрия Светозарова, роль Раскольникова в котором сыграл Владимир Кошевой.