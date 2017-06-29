Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играет в «Перевозчике» главную роль?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Главную роль в «Перевозчике» 2002 года играет британский актер Джейсон Стэтхэм. Он же снялся и в двух сиквелах, а в «Перевозчик: Наследие» 2015 года главная роль досталась Эду Скрейну («Дэдпул», «Игра престолов»).
Теги: кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»? Кто играет роль Человека-паука? Кто играет главные роли в Сумерках? Кто играет роль Фредди Крюгера? Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Перевозчик: Наследие
Перевозчик: Наследие боевик
2015, Франция / Китай
4.0
