Кто играет в «Перевозчике» главную роль?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Главную роль в «Перевозчике» 2002 года играет британский актер Джейсон Стэтхэм. Он же снялся и в двух сиквелах, а в «Перевозчик: Наследие» 2015 года главная роль досталась Эду Скрейну («Дэдпул», «Игра престолов»).
