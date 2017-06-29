Какие актеры снимались в фильме «Ночь в музее»?

Наш ответ:

Фильм «Ночь в музее» стал настоящим событием благодаря увлекательному сюжету, впечатляющим спецэффектам и звёздному актёрскому составу.

Главные актеры и их роли

Бен Стиллер — Ларри Дейли, ночной охранник, оказавшийся в центре оживающего музея.

Его герой объединяет зрителей всех возрастов и добавляет комедийный тон в фантастический сюжет.

Робин Уильямс — Тедди Рузвельт, оживший президент США, который становится наставником Ларри и источником мудрости в хаосе.

Оуэн Уилсон — Джедедайя, миниатюрный ковбой из музейной экспозиции, известный своим остроумием.

Хотя изначально роль была небольшой, её расширили благодаря популярности персонажа.

Рики Джервейс — Доктор Макфи, строгий директор музея, добавляющий свою долю иронии и абсурда.

Второстепенные роли

Дик Ван Дайк — Сесил, бывший охранник музея, сыгравший ключевую роль в первой части франшизы.

Билл Коббс и Микки Руни — ветераны-охранники, коллеги Сесила, чьи мотивы раскрываются позже.

Карла Гуджино — Ребекка Хатман, музейный гид, с которой у Ларри завязываются дружеские отношения.

Рами Малек — Акменра, мумия египетского фараона, которая оживает по ночам. Это была дебютная роль Малека в большом кино.

Камео и интересные эпизоды

Пол Радд — бывший муж героини Карлы Гуджино, мелькающий в нескольких сценах.

Джона Хилл — охранник-новичок, который появляется во второй части франшизы, добавляя ещё больше комедии.

Хью Джекман — камео в роли самого себя в третьей части, когда действие частично переносится в театр.

Интересные факты о фильме и франшизе

1. Дебют Рами Малека: роль Акменра стала для него трамплином в карьере, которая позже привела к «Оскару» за фильм "Богемская рапсодия".



2. Влияние Тома Круза: Бен Стиллер черпал вдохновение из фильмов "Миссия невыполнима", чтобы создать правдоподобный экшен.



3. Съёмки Оуэна Уилсона: хотя у Джедедайи много диалогов с Ларри, актёры почти не пересекались на съёмочной площадке.



4. Расширение роли Джедедайи: благодаря положительным отзывам на тестовых просмотрах роль ковбоя была значительно увеличена.



Уникальный подход фильма:

Простая структура сюжета с чётким делением на добро и зло, яркие персонажи и взаимодействие с историческими личностями делают «Ночь в музее» интересной как для детей, так и для взрослых. Ожившие экспонаты вдохновляют зрителей узнать больше о реальных исторических фигурах.