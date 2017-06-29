Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Ночь в музее»?

Какие актеры снимались в фильме «Ночь в музее»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Ночь в музее» стал настоящим событием благодаря увлекательному сюжету, впечатляющим спецэффектам и звёздному актёрскому составу.

Главные актеры и их роли

  • Бен Стиллер — Ларри Дейли, ночной охранник, оказавшийся в центре оживающего музея.

Его герой объединяет зрителей всех возрастов и добавляет комедийный тон в фантастический сюжет.

  • Робин Уильямс — Тедди Рузвельт, оживший президент США, который становится наставником Ларри и источником мудрости в хаосе.
  • Оуэн Уилсон — Джедедайя, миниатюрный ковбой из музейной экспозиции, известный своим остроумием.

Хотя изначально роль была небольшой, её расширили благодаря популярности персонажа.

  • Рики Джервейс — Доктор Макфи, строгий директор музея, добавляющий свою долю иронии и абсурда.

Второстепенные роли

  • Дик Ван Дайк — Сесил, бывший охранник музея, сыгравший ключевую роль в первой части франшизы.
  • Билл Коббс и Микки Руни — ветераны-охранники, коллеги Сесила, чьи мотивы раскрываются позже.
  • Карла Гуджино — Ребекка Хатман, музейный гид, с которой у Ларри завязываются дружеские отношения.
  • Рами Малек — Акменра, мумия египетского фараона, которая оживает по ночам. Это была дебютная роль Малека в большом кино.

Камео и интересные эпизоды

  • Пол Радд — бывший муж героини Карлы Гуджино, мелькающий в нескольких сценах.
  • Джона Хилл — охранник-новичок, который появляется во второй части франшизы, добавляя ещё больше комедии.
  • Хью Джекман — камео в роли самого себя в третьей части, когда действие частично переносится в театр.

Интересные факты о фильме и франшизе

1. Дебют Рами Малека: роль Акменра стала для него трамплином в карьере, которая позже привела к «Оскару» за фильм "Богемская рапсодия".

2. Влияние Тома Круза: Бен Стиллер черпал вдохновение из фильмов "Миссия невыполнима", чтобы создать правдоподобный экшен.

3. Съёмки Оуэна Уилсона: хотя у Джедедайи много диалогов с Ларри, актёры почти не пересекались на съёмочной площадке.

4. Расширение роли Джедедайи: благодаря положительным отзывам на тестовых просмотрах роль ковбоя была значительно увеличена.

Уникальный подход фильма:
Простая структура сюжета с чётким делением на добро и зло, яркие персонажи и взаимодействие с историческими личностями делают «Ночь в музее» интересной как для детей, так и для взрослых. Ожившие экспонаты вдохновляют зрителей узнать больше о реальных исторических фигурах.

Теги: Кто играл роль? ночь в музее
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Бен Стиллер
Бен Стиллер
Ben Stiller
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Carla Gugino
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
Кристал Манки
Кристал Манки
Crystal the Monkey
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Robin Williams
Билл Коббс
Bill Cobbs
Микки Руни
Рами Малек
Рами Малек
Rami Malek
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Джона Хилл
Джона Хилл
Jonah Hill
Хью Джекман
Хью Джекман
Hugh Jackman

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ночь в музее
Ночь в музее семейный, комедия, сказка
2006, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше