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Фильмография
Жереми Ковийо
Jérémie Covillault
Киноафиша
Персоны
Жереми Ковийо
Жереми Ковийо
Jérémie Covillault
Дата рождения
13 марта 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Популярные фильмы
8.3
Елизавета I
(2005)
7.1
Принцесса драконов
(2021)
5.3
Загадочное убийство Белль
(2024)
Фильмография Жереми Ковийо
Жанр
Все
Анимация
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2021
2005
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Роковая афера
драма, криминал, триллер
2025, Франция
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Падение Парижа
боевик
2024, Великобритания/Франция
5.3
Загадочное убийство Белль
Belle
криминал, драма, триллер
2024, Бельгия / Франция
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Невидимые
драма, криминал, детектив
2021, Франция
7.1
Принцесса драконов
Princesse Dragon
анимация, семейный, фэнтези
2021, Франция
8.3
Елизавета I
Elizabeth I
биография, мелодрама, драма
2005, Великобритания / США
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