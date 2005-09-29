Елизавета Первая - по номеру та же, что и царь Петр, и для англичан она до сих пор значит едва ли не больше всех остальных королевских особ вместе взятых. При ней Британия стала безраздельно править морем, разбив испанскую «непобедимую армаду». При ней она достигла имперского статуса, сохранившегося до середины XX века. С ее славного времени остался миф о том, что абсолютизм бывает просвещенным, а народ по-настоящему любит своего короля. В общем, фигура заметная, перенести которую на экран - дело нелегкое. Тем не менее, Том Хупер вышил по биографической канве безупречный и, что немаловажно, захватывающий узор.