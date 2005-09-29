Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Елизавета I
1 постер
Киноафиша Сериалы Елизавета I

Елизавета I (2005 - 2005)

Elizabeth I 18+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Елизавета Первая - по номеру та же, что и царь Петр, и для англичан она до сих пор значит едва ли не больше всех остальных королевских особ вместе взятых. При ней Британия стала безраздельно править морем, разбив испанскую «непобедимую армаду». При ней она достигла имперского статуса, сохранившегося до середины XX века. С ее славного времени остался миф о том, что абсолютизм бывает просвещенным, а народ по-настоящему любит своего короля. В общем, фигура заметная, перенести которую на экран - дело нелегкое. Тем не менее, Том Хупер вышил по биографической канве безупречный и, что немаловажно, захватывающий узор.

В ролях
В ролях
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Елизавета I - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше