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Эмманюэль Берко
Emmanuelle Bercot
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Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
Emmanuelle Bercot
Дата рождения
6 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Эмманюэль Берко
Родилась 6 ноября 1967 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.6
На произвол судьбы
(2026)
7.4
Молодая кровь
(2015)
7.0
Мой король
(2015)
Фильмография Эмманюэль Берко
7.6
На произвол судьбы
L'Abandon
драма
2026, Франция
Смотреть трейлер
5.3
Агент Зеро
Badh
боевик, триллер
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Падение Парижа
боевик
2024, Великобритания/Франция
4.8
Меняющие правила игры
L'esprit Coubertin
комедия, спорт
2024, Франция
6.8
Фантастическая троица
Les trois fantastiques
приключения
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.3
Безумные съёмки
Making Of
драма
2023, Бельгия / Франция
6.5
Идеальная ложь
De grandes espérances
драма
2022, Франция
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6.8
Голиаф
Goliath
драма, триллер
2022, Бельгия / Франция
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Новости о Эмманюэль Берко
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