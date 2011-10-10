Сериал «Борджиа» — европейский взгляд на влиятельное семейство эпохи Ренессанса. Как и одноименное американское шоу, он освещает кровавый и развратный путь итальянского клана к вершинам власти. На дворе стоит XV век. Папа Иннокентий скоро отойдет в мир иной. На его место метит честолюбивый кардинал Родриго, который точно не является образцом благочестия. Блуд и политика — вот его стихия. Однако амбициозный церковник все же жаждет примерить на себя тиару первосвященника. И если у него все получится, то мало не покажется никому.