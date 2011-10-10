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Постер к сериалу Борджиа
Постер к сериалу Борджиа
Постер к сериалу Борджиа
Постер к сериалу Борджиа
Постер к сериалу Борджиа
Постер к сериалу Борджиа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Борджиа
Борджиа (2011 - 2014) Borgia 18+
Год выпуска 2011
Страна Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Canal+
Продолжительность 31 час 40 минут
О чем сериал

Сериал «Борджиа» — европейский взгляд на влиятельное семейство эпохи Ренессанса. Как и одноименное американское шоу, он освещает кровавый и развратный путь итальянского клана к вершинам власти. На дворе стоит XV век. Папа Иннокентий скоро отойдет в мир иной. На его место метит честолюбивый кардинал Родриго, который точно не является образцом благочестия. Блуд и политика — вот его стихия. Однако амбициозный церковник все же жаждет примерить на себя тиару первосвященника. И если у него все получится, то мало не покажется никому.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктор Шефе
Виктор Шефе
Арт Малик
Арт Малик
Ассумпта Серна
Ассумпта Серна
Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй Cardinal Sforza / Ascanio Sforza
Марта Гастини
Марта Гастини
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Борджиа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Борджиа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
Борджиа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 14 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Борджиа
Кадры из сериала
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