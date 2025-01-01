Спектакль Король Лир

Премьера спектакля «Король Лир» в театре имени Ленсовета

Премьера: 31 января 2026

Режиссёр Фёдор Пшеничный представит новую интерпретацию классической трагедии Шекспира. Эта версия «Короля Лира» обещает быть особенно глубокой и поэтичной, затрагивая темы любви, понимания и утраты.

Сюжет

В центре истории — конфликт между отцом и дочерьми, когда король Лир делит своё королевство, веря, что распределяет любовь. Однако в этом акте дележа скрыты глубочайшие трагедии: любовь нельзя ни измерить, ни рассчитать.

Темы и мотивы

Фёдор Пшеничный акцентирует внимание на темах, которые остаются актуальными и в наши дни. В спектакле поднимаются вопросы о семье и её разрушении, о доме, в котором потух огонь, и о том, как легко можно потерять связь с теми, кого мы любим. Как говорит режиссёр: «История о Любви, которую не заметили...»

Интересные факты

«Король Лир» — одна из самых сложных и многослойных пьес Шекспира. В каждой новой интерпретации зрители открывают для себя новые грани и идеи. В этом спектакле каждый персонаж и каждая реплика будут тщательно проработаны, чтобы вызвать глубокие эмоции и размышления у зрителя.

Не упустите возможность увидеть это произведение искусства, которое обещает стать значимым событием в театральной жизни города!