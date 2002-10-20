Дмитрий Егоров

Дмитрий Борисович Егоров был известным детским актером советского кино, получившим популярность благодаря своей роли в фильме "Чучело" (1983) режиссера Ролана Быкова, где он сыграл роль Димы Сомова.

Помимо своей актёрской карьеры, Дмитрий был студентом, и в 1991 году он женился. Его жена Наталья работала у Иосифа Кобзона, занимая должность заведующей юридическим отделом. В 1993 году Дмитрий закончил экономический факультет МГИМО и принял участие в Октябрьских событиях, где он был ранен пулей ОМОНа в районе Останкинской телебашни.

Ему было всего 33 года, когда он скончался. Смерть Дмитрия Егорова вызвала глубокие сожаления и печаль у его коллег, друзей и поклонников.