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Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров Dmitry Yegorov
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Дмитрий Егоров

Dmitry Yegorov

Дата рождения
18 января 1970
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 октября 2002
Место рождения
Москва, СССР

Интересные факты о Дмитрий Егоров

Дмитрий Борисович Егоров был известным детским актером советского кино, получившим популярность благодаря своей роли в фильме "Чучело" (1983) режиссера Ролана Быкова, где он сыграл роль Димы Сомова.

Помимо своей актёрской карьеры, Дмитрий был студентом, и в 1991 году он женился. Его жена Наталья работала у Иосифа Кобзона, занимая должность заведующей юридическим отделом. В 1993 году Дмитрий закончил экономический факультет МГИМО и принял участие в Октябрьских событиях, где он был ранен пулей ОМОНа в районе Останкинской телебашни.

Ему было всего 33 года, когда он скончался. Смерть Дмитрия Егорова вызвала глубокие сожаления и печаль у его коллег, друзей и поклонников.

Фильмография Дмитрий Егоров

Жанр
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Интересные факты о Дмитрий Егоров

Дмитрий Борисович Егоров был известным детским актером советского кино, получившим популярность благодаря своей роли в фильме "Чучело" (1983) режиссера Ролана Быкова, где он сыграл роль Димы Сомова.

Помимо своей актёрской карьеры, Дмитрий был студентом, и в 1991 году он женился. Его жена Наталья работала у Иосифа Кобзона, занимая должность заведующей юридическим отделом. В 1993 году Дмитрий закончил экономический факультет МГИМО и принял участие в Октябрьских событиях, где он был ранен пулей ОМОНа в районе Останкинской телебашни.

Ему было всего 33 года, когда он скончался. Смерть Дмитрия Егорова вызвала глубокие сожаления и печаль у его коллег, друзей и поклонников.

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