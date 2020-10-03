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Киноафиша Сериалы По ту сторону счастья
По ту сторону счастья (2019 - 2020) По ту сторону счастья 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «По ту сторону счастья» – это история о талантливом парикмахере Ольге. Молодая женщина держит свой салон красоты и уделяет работе большое количество времени. Героиня овдовела 3 года назад, после чего так и не вышла замуж. Все свободное от работы время Ольга посвящает своей приемной дочери – Наташе. Однако внезапно у женщины появляется возможность наладить личную жизнь. Героиня повстречала человека, который ей симпатичен. Но падчерица не в восторге от новых отношений мачехи. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Ефимов
Александр Ефимов
Дмитрий Егоров
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Любовь Хацкевич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
По ту сторону счастья - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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