Российский мелодраматический мини-сериал «По ту сторону счастья» – это история о талантливом парикмахере Ольге. Молодая женщина держит свой салон красоты и уделяет работе большое количество времени. Героиня овдовела 3 года назад, после чего так и не вышла замуж. Все свободное от работы время Ольга посвящает своей приемной дочери – Наташе. Однако внезапно у женщины появляется возможность наладить личную жизнь. Героиня повстречала человека, который ей симпатичен. Но падчерица не в восторге от новых отношений мачехи.