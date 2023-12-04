Сын Кустинской и звезда «Чучела»: почему Дима Сомов умер молодым в забвении

Вся страна узнала имя Димы Егорова после выхода драмы «Чучело». Молодой актер стал настоящей звездой, но не захотел связывать свою жизнь с кинематографом, выбрав более стабильную стезю.

Так, после школы Егоров поступил в МГИМО, а еще во время учебы женился. Молодые супруги решили стать родителями, но их мальчик умер в семь месяцев из-за тяжелой болезни. И звезда «Чучела» не смог пережить эту трагедию.

Чтобы справиться с горем, он начал пить. Брак Егорова развалился, а его новая возлюбленная Ольга не отличалась покладистым характером. Как признавались близкие, женщина нередко била Егорова, а однажды нанесла ему сильный удар в висок каблуком.

Егоров все сильнее погружался в депрессию, а в 2002 году вышел из дома и не вернулся. По официальной версии он скончался от сердечной недостаточности. Но мать Егорова Наталья Кустинская уверена, что во всем виновата Ольга и сын умер из-за ее побоев.