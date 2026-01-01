Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Голубева
Marta Golubeva
Марта Голубева
Marta Golubeva
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.4
Вместе навсегда
(2021)
4.4
Соната для горничной
(2020)
0.0
Акварели
(2018)
Фильмография Марта Голубева
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
Все
12
Фильмы
2
Сериалы
10
Актриса
12
Охота
детектив, мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мама всегда права
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.4
Вместе навсегда
драма, мелодрама
2021, Россия
4.4
Соната для горничной
мелодрама
2020, Россия
Синее озеро
мелодрама
2019, Россия
Акварели
мелодрама
2018, Россия
Расплата за счастье
мелодрама
2016, Россия/Беларусь
Мой чужой ребенок
мелодрама
2016, Россия
Снег растает в сентябре
драма, мелодрама
2015, Россия
Недотрога
драма, мелодрама
2014, Россия
Сила любви
драма, мелодрама
2014, Россия
С чистого листа
С чистого листа
мелодрама
2013, Россия
