Марта Голубева Marta Golubeva
Марта Голубева

Marta Golubeva

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Вместе навсегда 8.4
Вместе навсегда (2021)
Соната для горничной 4.4
Соната для горничной (2020)
Акварели 0.0
Акварели (2018)

Фильмография Марта Голубева

Жанр
Год
Охота
Охота
детектив, мелодрама 2025, Россия
Мама всегда права
Мама всегда права
мелодрама 2023, Россия
Вместе навсегда 8.4
Вместе навсегда
драма, мелодрама 2021, Россия
Соната для горничной 4.4
Соната для горничной
мелодрама 2020, Россия
Синее озеро
Синее озеро
мелодрама 2019, Россия
Акварели
Акварели
мелодрама 2018, Россия
Расплата за счастье
Расплата за счастье
мелодрама 2016, Россия/Беларусь
Мой чужой ребенок
Мой чужой ребенок
мелодрама 2016, Россия
Снег растает в сентябре
Снег растает в сентябре
драма, мелодрама 2015, Россия
Недотрога
Недотрога
драма, мелодрама 2014, Россия
Сила любви
Сила любви
драма, мелодрама 2014, Россия
С чистого листа
С чистого листа С чистого листа
мелодрама 2013, Россия
