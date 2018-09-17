Отечественный драматический сериал «Акварели» рассказывает о переплетенных судьбах двух семей. Михаил Васильцов давно и страстно влюблен в супругу своего лучшего друга и делового партнера – Лилию Ясеневу. Но он не может признаться в своих чувствах, так как их семьи связывают давние запутанные отношения. Сын Ясеневых Дима приводит в дом девушку Асю. Она живет с приемной матерью и не помнит ничего из своего детства. Оказавшись среди родственников возлюбленного, она понимает, что как-то связана с Васильцовыми и Ясеневыми.