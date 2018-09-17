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Киноафиша Сериалы Акварели
Акварели (2018 - 2018) Акварели 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Отечественный драматический сериал «Акварели» рассказывает о переплетенных судьбах двух семей. Михаил Васильцов давно и страстно влюблен в супругу своего лучшего друга и делового партнера – Лилию Ясеневу. Но он не может признаться в своих чувствах, так как их семьи связывают давние запутанные отношения. Сын Ясеневых Дима приводит в дом девушку Асю. Она живет с приемной матерью и не помнит ничего из своего детства. Оказавшись среди родственников возлюбленного, она понимает, что как-то связана с Васильцовыми и Ясеневыми.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Марина Могилевская
Марина Могилевская
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Дмитрий Егоров
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Акварели - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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