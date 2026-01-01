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Фильмография
Эмиль Алмен
Emil Almén
Киноафиша
Персоны
Эмиль Алмен
Эмиль Алмен
Emil Almén
Дата рождения
30 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сала, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Матушка Гусыня
(2015)
6.9
Мафия
(2024)
6.9
Сомнительный убийца
(2021)
Фильмография Эмиль Алмен
6.7
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2025, Швеция
5.3
Мы умрем сегодня ночью
Vi dör i natt
боевик, триллер
2025, Швеция
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6.9
Мафия
драма, криминал, триллер
2024, Швеция
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Пайрэт Бэй
драма, биография
2024, Швеция
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6.8
Летние времена
Sommartider
драма
2024, Швеция
6.4
Однажды все это будет твоим
En dag kommer allt det här bli ditt
драма
2023, Швеция
6.4
Желание
драма, комедия
2022, Швеция
6.9
Сомнительный убийца
драма, криминал
2021, Швеция
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