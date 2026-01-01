Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмиль Алмен
Эмиль Алмен Emil Almén
Киноафиша Персоны Эмиль Алмен

Эмиль Алмен

Emil Almén

Дата рождения
30 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сала, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Матушка Гусыня 7.6
Матушка Гусыня (2015)
Мафия 6.9
Мафия (2024)
Сомнительный убийца 6.9
Сомнительный убийца (2021)

Фильмография Эмиль Алмен

Стеклянный купол 6.7
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2025, Швеция
Мы умрем сегодня ночью 5.3
Мы умрем сегодня ночью Vi dör i natt
боевик, триллер 2025, Швеция
Смотреть трейлер
Мафия 6.9
Мафия
драма, криминал, триллер 2024, Швеция
Пайрэт Бэй
Пайрэт Бэй
драма, биография 2024, Швеция
Летние времена 6.8
Летние времена Sommartider
драма 2024, Швеция
Однажды все это будет твоим 6.4
Однажды все это будет твоим En dag kommer allt det här bli ditt
драма 2023, Швеция
Желание 6.4
Желание
драма, комедия 2022, Швеция
Сомнительный убийца 6.9
Сомнительный убийца
драма, криминал 2021, Швеция
Показать еще
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше