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Катя Винтер
Катя Винтер
Katia Winter
О персоне
Фильмография
Катя Винтер
Katia Winter
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Дата рождения
13 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Кати Винтер
Родилась 13 октября 1983 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Кати Винтер
10 свиданий
комедия, мелодрама
2020, США
4.0
Ловушка разума
триллер, фантастика
2019, США
6.0
Секретный эксперимент
ужасы, триллер
2013, Германия / США
4.0
Незнакомец внутри
триллер
2013, Дания
3.0
Неубранные постели
драма, комедия
2009, Великобритания
6.0
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