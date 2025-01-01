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Иа Лангхаммер
Ia Langhammer
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Персоны
Иа Лангхаммер
Иа Лангхаммер
Ia Langhammer
Дата рождения
13 августа 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Популярные фильмы
0.0
Что спрятано в снегу
(2018)
0.0
Стеклянный купол
(2025)
Фильмография Иа Лангхаммер
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2018
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер
2025, Швеция
Что спрятано в снегу
криминал, триллер, детектив
2018, Швеция
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