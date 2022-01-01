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Лив Мяенес
Лив Мяенес
Liv Mjönes
О персоне
Фильмография
Лив Мяенес
Liv Mjönes
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Дата рождения
18 сентября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Лив Мяенес
Родилась 18 сентября 1979 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Лив Мяенес
Тигры
драма
2020, Швеция / Италия / Дания
7.0
Серьезная игра
драма
2016, Швеция
6.0
Стокгольмская восточная
драма
2011, Швеция
6.0
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