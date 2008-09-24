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Постер сериала Признать невиновным
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Киноафиша Сериалы Признать невиновным

Признать невиновным (2008 - 2009)

Oskyldigt dömd 18+
Год выпуска 2008
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал TV4
Продолжительность сериала 17 часов 12 минут

О чем сериал

За каждым неправомерным тюремным заключением стоит судебная ошибка. Такая ошибка означает, что кто-то невиновный отбывает наказание в тюрьме, в то время, как настоящий преступник остается на свободе. Маркус Хаглунд обладает незаурядным юридическим складом ума, но крайне неприятен и циничен в общении. Вместе со своими 4 студентами он расследует дела, называемые «Невинно осужденные», и оказывает помощь в тех случаях, когда человек уже осужден и находится в заключении, борясь за того, кто ошибочно обвинен в преступлении, за доказательство невиновности и их свободу. В Университете города Упсала он ведет курс под названием «Признать невиновным».

В ролях
В ролях
Микаэл Персбрандт
Хелена Аф Сандеберг
Хелена Аф Сандеберг
Аня Лундквист
Леонард Терфельт
София Ледарп
Франсиско Собрадо
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Признать невиновным - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 12 эпизодов
 
Признать невиновным - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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