За каждым неправомерным тюремным заключением стоит судебная ошибка. Такая ошибка означает, что кто-то невиновный отбывает наказание в тюрьме, в то время, как настоящий преступник остается на свободе. Маркус Хаглунд обладает незаурядным юридическим складом ума, но крайне неприятен и циничен в общении. Вместе со своими 4 студентами он расследует дела, называемые «Невинно осужденные», и оказывает помощь в тех случаях, когда человек уже осужден и находится в заключении, борясь за того, кто ошибочно обвинен в преступлении, за доказательство невиновности и их свободу. В Университете города Упсала он ведет курс под названием «Признать невиновным».