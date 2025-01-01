1990-е годы, Швеция. Против печально известного гангстера Радована Яковича по прозвищу Яков выступает полицейский Гунн Филак. Кристально честный офицер, всем сердцем преданный своему делу, прекрасно понимает, что доходы от контрабанды сигарет приведут к созданию полноценной мафии в Швеции. Однако Гунну приходится столкнуться с полным непониманием руководства правоохранительных органов в том, что к торговле сигаретами следует относиться более серьезно, чем к вооруженным ограблениям банков. Однако в результате именно контрабанда сигарет, осуществляемая преступной группировкой под руководством Якова, становится прелюдией к появлению нового типа организованной преступности по всей некогда спокойной стране.