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Киноафиша Сериалы Мафия

Мафия (2024 - …)

Maffia 18+
Год выпуска 2024
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

1990-е годы, Швеция. Против печально известного гангстера Радована Яковича по прозвищу Яков выступает полицейский Гунн Филак. Кристально честный офицер, всем сердцем преданный своему делу, прекрасно понимает, что доходы от контрабанды сигарет приведут к созданию полноценной мафии в Швеции. Однако Гунну приходится столкнуться с полным непониманием руководства правоохранительных органов в том, что к торговле сигаретами следует относиться более серьезно, чем к вооруженным ограблениям банков. Однако в результате именно контрабанда сигарет, осуществляемая преступной группировкой под руководством Якова, становится прелюдией к появлению нового типа организованной преступности по всей некогда спокойной стране.

В ролях
В ролях
Катя Винтер
Катя Винтер
Хелена Аф Сандеберг
Хелена Аф Сандеберг
Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Дилан Гвин
Дилан Гвин
Кристиан Хильборг
Драгомир Мрсич
Драгомир Мрсич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Мафия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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