Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Йохан Реборг
Johan Rheborg
Киноафиша
Персоны
Йохан Реборг
Йохан Реборг
Johan Rheborg
Дата рождения
5 июня 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тебю, Швеция
Популярные фильмы
6.5
Тайна заколдованного зеркала
(2023)
3.9
Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!
(2004)
0.0
Камикадзе
(2021)
Фильмография Йохан Реборг
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
2020
2004
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актер
6
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер
2025, Швеция
6.5
Тайна заколдованного зеркала
Nelly Rapp - Dödens spegel
приключения, комедия, семейный
2023, Швеция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Камикадзе
драма
2021, Дания
Свен Гьерсон Агаты Кристи
драма, криминал, детектив
2021, Швеция/Германия/Финляндия/Великобритания
Партизан
драма, криминал, триллер
2020, Швеция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
3.9
Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!
Hakan Brakan & Josef
семейный, комедия
2004, Швеция
Новости о Йохан Реборг
Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»
Вышел трейлер шведского детективного сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи»
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667