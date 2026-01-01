Оповещения от Киноафиши
Максим Митяшин
Дата рождения
17 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Караганда, СССР (Казахстан)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Расклад на убийство 8.3
Расклад на убийство (2025)
Госзаказ 7.7
Госзаказ (2019)
Комитет 7.5
Комитет (2023)

Фильмография Максим Митяшин

Жанр
Год
Расклад на убийство 8.3
Расклад на убийство
детектив, мистика 2025, Россия
Царь ночи
Царь ночи
приключения, исторический 2025, Россия
Комитет 7.5
Комитет
драма 2023, Россия
Хорошие девочки попадают в рай 5
Хорошие девочки попадают в рай Khoroshiye devochki popadayut v rai
комедия, драма, мелодрама 2021, Россия
Госзаказ 7.7
Госзаказ Goszakaz
комедия, короткометражный 2019, Россия
Мертв на 99% 6.3
Мертв на 99%
боевик, криминал 2017, Россия
Она сбила летчика
Она сбила летчика
мелодрама 2016, Россия
