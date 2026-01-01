Оповещения от Киноафиши
Максим Митяшин
Maksim Mityashin
Максим Митяшин
Максим Митяшин
Maksim Mityashin
Дата рождения
17 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Караганда, СССР (Казахстан)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Расклад на убийство
(2025)
7.7
Госзаказ
(2019)
7.5
Комитет
(2023)
Фильмография Максим Митяшин
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Год
Все
2025
2023
2021
2019
2017
2016
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актер
7
8.3
Расклад на убийство
детектив, мистика
2025, Россия
Царь ночи
приключения, исторический
2025, Россия
7.5
Комитет
драма
2023, Россия
5
Хорошие девочки попадают в рай
Khoroshiye devochki popadayut v rai
комедия, драма, мелодрама
2021, Россия
7.7
Госзаказ
Goszakaz
комедия, короткометражный
2019, Россия
6.3
Мертв на 99%
боевик, криминал
2017, Россия
Она сбила летчика
мелодрама
2016, Россия
