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Goszakaz 18+
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О фильме

Главный герой – молодой работник государственного департамента, которому однажды приходится столкнуться с лживостью и алчностью системы, основанной на бюрократии. Пожарная сигнализация, объект, за который отвечает он сам, не существует на самом деле, хотя детально числится во всех официальных отчетах и документах. Мужчина пытается приблизиться к разгадке преступления и обращается за помощью к дяде – главе департамента. Но круг внезапно замыкается, приводя наивно жаждущего справедливости сотрудника к неожиданному открытию…

  • Для создателя фильма, Валентна Сунцова, эта работа – дебют во всех планах. Он стал одновременно режиссером, продюсером, сценаристом киноленты и впервые исполнил роль в полнометражном проекте. До этого Сунцов играл только в короткометражках и сериалах.
  • В актерском составе также фигурирует Ксения Гаевская, которая одновременно является сопродюсером фильма.
  • Наталья Потапова, актриса, исполнившая одну из ролей, стала известной после участия в фильме «Между нами, девочками».
  • Для Юлии Ванюковой, которая занимается кинематографическим искусством уже 15 лет, это пятая съемка в карьере.

Молодой сотрудник департамента узнает, что пожарная сигнализация, за которую он отвечает, существует только на бумаге. Шаг за шагом пытаясь раскрыть преступный круг лживой системы, он ищет поддержки у своего дяди — начальника департамента. Но этот круг неожиданно замыкается… на нём самом.

Страна Россия
Продолжительность 12 минут
Год выпуска 2019
Другие названия
Goszakaz, Госзаказ
Режиссер
Валентин Сунцов
В ролях
Наталья Потапова
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
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