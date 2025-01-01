Главный герой – молодой работник государственного департамента, которому однажды приходится столкнуться с лживостью и алчностью системы, основанной на бюрократии. Пожарная сигнализация, объект, за который отвечает он сам, не существует на самом деле, хотя детально числится во всех официальных отчетах и документах. Мужчина пытается приблизиться к разгадке преступления и обращается за помощью к дяде – главе департамента. Но круг внезапно замыкается, приводя наивно жаждущего справедливости сотрудника к неожиданному открытию…
Молодой сотрудник департамента узнает, что пожарная сигнализация, за которую он отвечает, существует только на бумаге. Шаг за шагом пытаясь раскрыть преступный круг лживой системы, он ищет поддержки у своего дяди — начальника департамента. Но этот круг неожиданно замыкается… на нём самом.