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Постер сериала Мертв на 99%
Постер сериала Мертв на 99%
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Мертв на 99%

Мертв на 99% (2017 - 2017)

Mertv na 99% 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Главного героя зовут Артем Артов, он успешный архитектор, который с легкостью зарабатывает огромные деньги и так же легко с ними расстается. Кроме работы мечты у него также есть девушка-модель, роскошный автомобиль и элитный лофт. Однако жизнь Артема идет под откос, когда его по ошибке принимают за опасного преступника под кличкой Змей, которому приписывают множество преступлений, включая серию убийств и побоище в ресторане Берлина. Теперь за героем охотятся не только спецслужбы, но и албанские торговцы оружия, обманутые Змеем. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и выжить, герою придется научиться выживать в мегаполисе без денег и документов. По плечу ли привыкшему к роскоши мужчине такое испытание?

В ролях
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Константин Адаев
Константин Адаев
Олег Мазуров
Олег Мазуров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
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Сезоны
Мертв на 99% - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:51
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Weteran Mc 7 апреля 2025, 02:26
"Мёртв на 99%" - отечественный 10-серийный остросюжетный боевик с Алексеем Чадовым в главной роли.

По сюжету, бывший профессионально… Читать дальше…
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