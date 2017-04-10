Главного героя зовут Артем Артов, он успешный архитектор, который с легкостью зарабатывает огромные деньги и так же легко с ними расстается. Кроме работы мечты у него также есть девушка-модель, роскошный автомобиль и элитный лофт. Однако жизнь Артема идет под откос, когда его по ошибке принимают за опасного преступника под кличкой Змей, которому приписывают множество преступлений, включая серию убийств и побоище в ресторане Берлина. Теперь за героем охотятся не только спецслужбы, но и албанские торговцы оружия, обманутые Змеем. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и выжить, герою придется научиться выживать в мегаполисе без денег и документов. По плечу ли привыкшему к роскоши мужчине такое испытание?