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Киноафиша Сериалы Шоу Майкла Дж. Фокса

Шоу Майкла Дж. Фокса (2013 - 2014)

The Michael J. Fox Show 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Шоу Майкла Дж. Фокса» – это американская комедия о популярном телеведущем в отставке. Когда-то Майк Генри был настоящей звездой прайм-тайма. Однако после неутешительного диагноза – болезнь Паркинсона – он решил отойти на покой и заняться семьей. Но по прошествии пяти лет мужчина понимает, что его жизнь не имеет смысла без любимой работы, и решает вернуться. Вот только выясняется, что Америка довольно быстро забывает своих героев, и теперь ведущему вновь придется пробиваться на олимп с самых низов.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Уилл Глак
Уилл Глак
Sam Laybourne
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Jack Gore Graham Henry
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс Michael "Mike" Henry
Энн Хеч
Энн Хеч Susan Rodriguez-Jones
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс Harris Green
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шоу Майкла Дж. Фокса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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