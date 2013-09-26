Сериал «Шоу Майкла Дж. Фокса» – это американская комедия о популярном телеведущем в отставке. Когда-то Майк Генри был настоящей звездой прайм-тайма. Однако после неутешительного диагноза – болезнь Паркинсона – он решил отойти на покой и заняться семьей. Но по прошествии пяти лет мужчина понимает, что его жизнь не имеет смысла без любимой работы, и решает вернуться. Вот только выясняется, что Америка довольно быстро забывает своих героев, и теперь ведущему вновь придется пробиваться на олимп с самых низов.