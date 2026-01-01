Оповещения от Киноафиши
Фильмография
Марк Бентон
Mark Benton
Марк Бентон
Марк Бентон
Mark Benton
Дата рождения
16 ноября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Гисборо, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.4
Первые двери
(2003)
7.5
Взлом и проникновение
(2006)
7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
(2018)
Фильмография Марк Бентон
Актер
10
7.4
Пейшенс
драма, криминал
2025, Великобритания/Германия/Бельгия
7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
драма, комедия, криминал
2018, Великобритания
6.1
Анна и апокалипсис
Anna and the Apocalypse
комедия, ужасы, мюзикл
2017, Великобритания
7.2
Эдди «Орел»
Eddie the Eagle
драма, спорт
2016, Великобритания / США / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Как вам это понравится
As You Like It
спектакль
2015, Великобритания
6.9
Воображариум доктора Парнаса
The Imaginarium of Doctor Parnassus
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Пять моих бывших подружек
My Last Five Girlfriends
комедия
2009, Великобритания
Смотреть трейлер
7.5
Взлом и проникновение
Breaking and Entering
драма, триллер, мелодрама
2006, Великобритания / США
8.4
Первые двери
комедия
2003, Великобритания
7.1
Карьеристки
Career Girls
драма
1997, Франция / Великобритания
