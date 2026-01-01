Оповещения от Киноафиши
Mark Benton

Дата рождения
16 ноября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Гисборо, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Первые двери 8.4
Первые двери (2003)
Взлом и проникновение 7.5
Взлом и проникновение (2006)
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы (2018)

Фильмография Марк Бентон

Жанр
Год
Пейшенс 7.4
Пейшенс
драма, криминал 2025, Великобритания/Германия/Бельгия
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
драма, комедия, криминал 2018, Великобритания
Анна и апокалипсис 6.1
Анна и апокалипсис Anna and the Apocalypse
комедия, ужасы, мюзикл 2017, Великобритания
Эдди «Орел» 7.2
Эдди «Орел» Eddie the Eagle
драма, спорт 2016, Великобритания / США / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Как вам это понравится 6.8
Как вам это понравится As You Like It
спектакль 2015, Великобритания
Воображариум доктора Парнаса 6.9
Воображариум доктора Парнаса The Imaginarium of Doctor Parnassus
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Пять моих бывших подружек 6.1
Пять моих бывших подружек My Last Five Girlfriends
комедия 2009, Великобритания
Смотреть трейлер
Взлом и проникновение 7.5
Взлом и проникновение Breaking and Entering
драма, триллер, мелодрама 2006, Великобритания / США
Первые двери 8.4
Первые двери
комедия 2003, Великобритания
Карьеристки 7.1
Карьеристки Career Girls
драма 1997, Франция / Великобритания
