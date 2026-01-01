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Фильмография
Юлия Томашевская
Yuliya Tomashevskaya
Киноафиша
Персоны
Юлия Томашевская
Юлия Томашевская
Yuliya Tomashevskaya
Дата рождения
17 августа 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Юлия Томашевская
Родилась 17 августа 1992 года. Староминская, Краснодарский Край, Россия.
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Популярные фильмы
7.7
Стажеры
(2021)
7.2
Морозова
(2017)
7.1
Ищейка
(2016)
Фильмография Юлия Томашевская
6.8
Злые люди
детектив, исторический, криминал
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7.7
Стажеры
драма, мистика
2021, Россия
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Поздний срок
мелодрама
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Война семей
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Подкидыш
драма, мистика
2019, Россия
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4.7
Подкидыш
Podkidysh
драма, комедия
2019, Россия
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Рецензия
6.4
Дуэт по праву
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2018, Россия
5.6
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2018, Россия
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