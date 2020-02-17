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Постер к сериалу Война семей
Постер к сериалу Война семей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Война семей
Война семей (2020 - …) Война семей 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Прокатчик Start
Продолжительность 16 часов 24 минуты
О чем сериал

«Война семей» — сериал от Yellow, Black and White, повествующий о продолжительной истории крепкой дружбы двух семей, которая в одночасье рушится, когда всплывают старые тайны. Матери Миши и Димы познакомились на осмотре у педиатра, и с тех пор между мальчиками завязалась дружба. Они были лучшими друзьями всю свою жизнь, проходя вместе через испытания и радости. Вместе они создали успешный бизнес, купили дома по соседству друг с другом и даже убрали между ними забор. А дочь Димы, Арина, вот-вот выйдет замуж за сына Миши, Вадима. Но в день свадьбы их детей выясняется, что Дима завел романтические отношения с дочкой Миши, Юлей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Егор Бероев
Егор Бероев Дмитрий, друг и компаньон Михаила
Александр Робак
Александр Робак
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Война семей»
Серия 41
Сезон 3 Серия 1
25 июля 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Война семей - Сезон 1 Сезон 1
2020, 20 эпизодов
 
Война семей - Сезон 2 Сезон 2
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 3
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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