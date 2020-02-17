«Война семей» — сериал от Yellow, Black and White, повествующий о продолжительной истории крепкой дружбы двух семей, которая в одночасье рушится, когда всплывают старые тайны. Матери Миши и Димы познакомились на осмотре у педиатра, и с тех пор между мальчиками завязалась дружба. Они были лучшими друзьями всю свою жизнь, проходя вместе через испытания и радости. Вместе они создали успешный бизнес, купили дома по соседству друг с другом и даже убрали между ними забор. А дочь Димы, Арина, вот-вот выйдет замуж за сына Миши, Вадима. Но в день свадьбы их детей выясняется, что Дима завел романтические отношения с дочкой Миши, Юлей.