Александр Никитин родился 30 ноября 1971 года в Латвии в семье военного. Из-за работы отца семья часто переезжала. Когда ему было 12 лет, они остановились в украинском городе Харькове. Именно там Саша получил школьный аттестат и стал студентом актерского факультета городского института искусств.

Легкость, с которой он поступил в театральный вуз, удивила будущего актера. Дело в том, что до окончания школы Саша никак не мог определиться с будущей профессией. Какое-то время он хотел пойти по стопам отца и посвятить себя военной службе, позже его увлекла работа корреспондентом в информационном агентстве. Но интуиция не подвела Александра, и, оказавшись в театральном институте, он понял, что все сделал правильно. Окончив обучение, актер вошел в труппу местного театра имени Пушкина, позже дебютировал на сцене Киевского и Донецкого драматических театров.

Но настоящий успех Никитину принес кинематограф. Его дебютом на экране стала украинская лента «Я не вернусь» 2001 года. Популярности Александру добавило и участие в проекте «Танцую для тебя» в Украине. После него актер принял участие в съемках многих сериалов, в некоторых из них Александру доставались главные роли. Вскоре о молодом актере узнали в России. Получив несколько предложений от отечественных режиссеров, Никитин переехал в Москву и уже в 2006 году снялся сразу в шести картинах.

Александр дважды связывал себя брачными узами. Первая супруга родила ему сына Илью. Со своей второй женой, актрисой Надеждой Бахтиной, Никитин познакомился на съемках «Дьявола из Орли». Их роман на экране воплотился в реальности. Но через пять лет звездная пара развелась.