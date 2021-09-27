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Александр Никитин

Александр Никитин
Александр Никитин
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Дата рождения
30 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Скрунда, СССР (Латвия)
Рост
195 см
Биография Александра Никитина

Александр Никитин родился 30 ноября 1971 года в Латвии в семье военного. Из-за работы отца семья часто переезжала. Когда ему было 12 лет, они остановились в украинском городе Харькове. Именно там Саша получил школьный аттестат и стал студентом актерского факультета городского института искусств.

Легкость, с которой он поступил в театральный вуз, удивила будущего актера. Дело в том, что до окончания школы Саша никак не мог определиться с будущей профессией. Какое-то время он хотел пойти по стопам отца и посвятить себя военной службе, позже его увлекла работа корреспондентом в информационном агентстве. Но интуиция не подвела Александра, и, оказавшись в театральном институте, он понял, что все сделал правильно. Окончив обучение, актер вошел в труппу местного театра имени Пушкина, позже дебютировал на сцене Киевского и Донецкого драматических театров.

Но настоящий успех Никитину принес кинематограф. Его дебютом на экране стала украинская лента «Я не вернусь» 2001 года. Популярности Александру добавило и участие в проекте «Танцую для тебя» в Украине. После него актер принял участие в съемках многих сериалов, в некоторых из них Александру доставались главные роли. Вскоре о молодом актере узнали в России. Получив несколько предложений от отечественных режиссеров, Никитин переехал в Москву и уже в 2006 году снялся сразу в шести картинах.

Александр дважды связывал себя брачными узами. Первая супруга родила ему сына Илью. Со своей второй женой, актрисой Надеждой Бахтиной, Никитин познакомился на съемках «Дьявола из Орли». Их роман на экране воплотился в реальности. Но через пять лет звездная пара развелась.

Интересные факты о Александре Никитине
  • На танцевальном украинском шоу Александр показал себя способным учеником. При том, что Никитин никогда раньше не занимался танцами, он быстро освоил несколько техник и стилей, вместе с партнершей вышел в финал и занял почетное второе место;
  • Александр обожает пляжный отдых, часто бывает на море или у океана. Один из своих дней рождения актер отпраздновал на Мальдивах;
  • Никитин основательно осваивает новые роли. Если ему выпала возможность воплотить образ прокурора, он учит Уголовный кодекс. Ради ролей Александр научился управлять автомобилем и сел за руль мотоцикла;
  • Никитин увлекается спортом: каждый день совершает пробежки и по возможности посещает тренажерный зал.
Фильмография Александра Никитина
Работа над ошибками
Работа над ошибками
мелодрама 2015, Россия
5.0
Праздник непослушания
Праздник непослушания
комедия, семейный 2015, Россия
0.0
Жена по совместительству
Жена по совместительству
мелодрама 2013, Россия
6.0
Расскажи мне обо мне
Расскажи мне обо мне
драма 2011, Россия
0.0
Не имей 100 рублей...
Не имей 100 рублей...
комедия 1959, СССР
6.0
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Статьи о персоне
«Александр исхудал совсем»: Пчела показал редкое фото с Никитиным Знаменитости провели отдых вместе.
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27 сентября 2021 15:01
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