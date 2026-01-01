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Yuliya Tomashevskaya
Yuliya Tomashevskaya Yuliya Tomashevskaya
Kinoafisha Persons Yuliya Tomashevskaya

Yuliya Tomashevskaya

Yuliya Tomashevskaya

Date of Birth
17 August 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Trainees 7.7
Trainees (2021)
Morozova 7.2
Morozova (2017)
Ischeyka 7.1
Ischeyka (2016)

Filmography

Zlye lyudi 6.8
Zlye lyudi
Detective, History, Crime 2025, Russia
Trainees 7.7
Trainees
Drama, Mystery 2021, Russia
Pozdnij srok
Pozdnij srok
Romantic 2020, Russia
Best Frenemies 6.2
Best Frenemies
Drama, Comedy, Family 2020, Russia
Podkidysh 7.1
Podkidysh
Drama, Mystery 2019, Russia
Podkidysh 4.7
Podkidysh Podkidysh
Drama, Comedy 2019, Russia
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Duet po pravu 6.4
Duet po pravu
Drama, Crime, Detective 2018, Russia
Sfinksy severnyh vorot 5.6
Sfinksy severnyh vorot
Detective, 2018, Russia
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