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Yuliya Tomashevskaya
Yuliya Tomashevskaya
Kinoafisha
Persons
Yuliya Tomashevskaya
Yuliya Tomashevskaya
Yuliya Tomashevskaya
Date of Birth
17 August 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.7
Trainees
(2021)
7.2
Morozova
(2017)
7.1
Ischeyka
(2016)
Filmography
6.8
Zlye lyudi
Detective, History, Crime
2025, Russia
7.7
Trainees
Drama, Mystery
2021, Russia
Pozdnij srok
Romantic
2020, Russia
6.2
Best Frenemies
Drama, Comedy, Family
2020, Russia
7.1
Podkidysh
Drama, Mystery
2019, Russia
4.7
Podkidysh
Podkidysh
Drama, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
6.4
Duet po pravu
Drama, Crime, Detective
2018, Russia
5.6
Sfinksy severnyh vorot
Detective,
2018, Russia
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