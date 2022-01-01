Американский фантастический сериал «Аколит» перенесет зрителей в далекую-далекую галактику, которая находится во власти новых злых сил и наводнена страшными тайнами. Она переживает последние дни, когда все еще существует Высокая Республика. Эпоха ее расцвета, наступившая за двести лет до событий «Скрытой угрозы», неумолимо движется к концу. Темная сторона силы готовится восторжествовать. Главная героиня проекта будет принадлежать темной стороне. Кроме того, в центре событий будет лорд Дарт Плэгас.