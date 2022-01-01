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Киноафиша Сериалы Аколит
Аколит ( - …) The Acolyte
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Американский фантастический сериал «Аколит» перенесет зрителей в далекую-далекую галактику, которая находится во власти новых злых сил и наводнена страшными тайнами. Она переживает последние дни, когда все еще существует Высокая Республика. Эпоха ее расцвета, наступившая за двести лет до событий «Скрытой угрозы», неумолимо движется к концу. Темная сторона силы готовится восторжествовать. Главная героиня проекта будет принадлежать темной стороне. Кроме того, в центре событий будет лорд Дарт Плэгас.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аколит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит»
Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит»
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