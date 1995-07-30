Оповещения от Киноафиши
Постер сериала Ералаш
1 постер
Киноафиша Сериалы Ералаш

Ералаш (1974 - 2019)

Ералаш 18+
Год выпуска 1974
Страна Россия
Всего сезонов 36 сезонов
Эпизод длится 10 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 59 часов 50 минут
В ролях
Александр Головин
Михаил Пуговкин
Валентина Талызина
Анна Цуканова-Котт
Екатерина Вуличенко
Сергей Николаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Сезоны
Сезон 1
1974, 5 эпизодов
 
Сезон 2
1976, 9 эпизодов
 
Сезон 3
1978, 8 эпизодов
 
Сезон 4
1980, 8 эпизодов
 
Сезон 5
1982, 11 эпизодов
 
Сезон 6
1984, 12 эпизодов
 
Сезон 7
1986, 12 эпизодов
 
Сезон 8
1988, 12 эпизодов
 
Сезон 9
1990, 12 эпизодов
 
Сезон 10
1992, 12 эпизодов
 
Сезон 11
1994, 10 эпизодов
 
Сезон 12
1995, 7 эпизодов
 
Сезон 13
1997, 6 эпизодов
 
Сезон 14
1998, 7 эпизодов
 
Сезон 15
1999, 5 эпизодов
 
Сезон 16
2000, 6 эпизодов
 
Сезон 17
2001, 6 эпизодов
 
Сезон 18
2002, 7 эпизодов
 
Сезон 19
2003, 12 эпизодов
 
Сезон 20
2004, 12 эпизодов
 
Сезон 21
2005, 12 эпизодов
 
Сезон 22
2006, 12 эпизодов
 
Сезон 23
2007, 12 эпизодов
 
Сезон 24
2008, 12 эпизодов
 
Сезон 25
2009, 12 эпизодов
 
Сезон 26
2010, 12 эпизодов
 
Сезон 27
2011, 10 эпизодов
 
Сезон 28
2012, 8 эпизодов
 
Сезон 29
2013, 13 эпизодов
 
Сезон 30
2014, 12 эпизодов
 
Сезон 31
2015, 12 эпизодов
 
Сезон 32
2016, 12 эпизодов
 
Сезон 33
2017, 9 эпизодов
 
Сезон 34
2018, 8 эпизодов
 
Сезон 35
2019, 12 эпизодов
 
Season
TBA, 12 эпизодов
 
Кадры из сериал
