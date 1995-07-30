Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм

На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Самая темная тайна Средиземья: новый фильм по «Властелину колец» ответит на вопрос, которого боялся даже Толкин

Кто такой Гринч, и почему его все знают? История героя началась еще за 40 лет до выхода фильма с Джимом Керри

Провальную комедию с Козловским оценили в Литве: настолько зашла, что даже положила «Бегущего по лезвию 2049» на лопатки

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

Рыжова из «Служебного романа» готовит особый «Оливье»: отказалась от яблока в пользу пряно-горчичной изюминки