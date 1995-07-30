Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Ералаш
Ералаш (1974 - 2019)
Ералаш
18+
детский
Год выпуска
1974
Страна
Россия
Всего сезонов
36 сезонов
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
Первый канал
Продолжительность сериала
59 часов 50 минут
В ролях
В ролях
Александр Головин
Михаил Пуговкин
Валентина Талызина
Анна Цуканова-Котт
Екатерина Вуличенко
Сергей Николаев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Сезоны
Сезон 1
1974,
5 эпизодов
Сезон 2
1976,
9 эпизодов
Сезон 3
1978,
8 эпизодов
Сезон 4
1980,
8 эпизодов
Сезон 5
1982,
11 эпизодов
Сезон 6
1984,
12 эпизодов
Сезон 7
1986,
12 эпизодов
Сезон 8
1988,
12 эпизодов
Сезон 9
1990,
12 эпизодов
Сезон 10
1992,
12 эпизодов
Сезон 11
1994,
10 эпизодов
Сезон 12
1995,
7 эпизодов
Сезон 13
1997,
6 эпизодов
Сезон 14
1998,
7 эпизодов
Сезон 15
1999,
5 эпизодов
Сезон 16
2000,
6 эпизодов
Сезон 17
2001,
6 эпизодов
Сезон 18
2002,
7 эпизодов
Сезон 19
2003,
12 эпизодов
Сезон 20
2004,
12 эпизодов
Сезон 21
2005,
12 эпизодов
Сезон 22
2006,
12 эпизодов
Сезон 23
2007,
12 эпизодов
Сезон 24
2008,
12 эпизодов
Сезон 25
2009,
12 эпизодов
Сезон 26
2010,
12 эпизодов
Сезон 27
2011,
10 эпизодов
Сезон 28
2012,
8 эпизодов
Сезон 29
2013,
13 эпизодов
Сезон 30
2014,
12 эпизодов
Сезон 31
2015,
12 эпизодов
Сезон 32
2016,
12 эпизодов
Сезон 33
2017,
9 эпизодов
Сезон 34
2018,
8 эпизодов
Сезон 35
2019,
12 эпизодов
Season
TBA,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы
Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм
На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
Самая темная тайна Средиземья: новый фильм по «Властелину колец» ответит на вопрос, которого боялся даже Толкин
Кто такой Гринч, и почему его все знают? История героя началась еще за 40 лет до выхода фильма с Джимом Керри
Провальную комедию с Козловским оценили в Литве: настолько зашла, что даже положила «Бегущего по лезвию 2049» на лопатки
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
Рыжова из «Служебного романа» готовит особый «Оливье»: отказалась от яблока в пользу пряно-горчичной изюминки
Во сколько и на каком канале отметят 50-летие «Иронии судьбы»: новогодний эфир будет отличится от предыдущих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667