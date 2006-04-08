Оповещения от Киноафиши
Маша Кошина
Маша Кошина

Дата рождения
8 апреля 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Поехавшая 7.6
Поехавшая (2023)
Край надломленной луны 7.1
Край надломленной луны (2022)
Маленький воин 7.0
Маленький воин (2021)

Фильмография Маша Кошина

Жанр
Год
Няня Оксана 6.6
Няня Оксана
комедия 2025, Россия
Новогоднее письмо 6
Новогоднее письмо Novogodnee pismo
комедия, драма, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Холодное сердце
Холодное сердце
мелодрама, фэнтези 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Василиса и хранители времени 3.6
Василиса и хранители времени Vasilisa i khraniteli vremeni
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
Смотреть трейлер
Поехавшая 7.6
Поехавшая Poyekhavshaya
комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Контейнер 3. Фильм о фильме
Контейнер 3. Фильм о фильме
документальный, короткометражный 2023, Россия
Буран 5.1
Буран Buran
триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер
Край надломленной луны 7.1
Край надломленной луны Kray nadlomlennoy luny
драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Маленький воин 7
Маленький воин Malenkiy voin
комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер
Авако
Авако
драма, короткометражный 2021, Россия
Номер один 6.3
Номер один Nomer Odin
комедия, приключения 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Успех 5.6
Успех Uspekh
комедия, мелодрама 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
