Маша Кошина
Masha Koshina
Маша Кошина
Masha Koshina
Дата рождения
8 апреля 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Поехавшая
(2023)
7.1
Край надломленной луны
(2022)
7.0
Маленький воин
(2021)
Фильмография Маша Кошина
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Короткометражный
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Все
12
Фильмы
11
Сериалы
1
Актриса
12
6.6
Няня Оксана
комедия
2025, Россия
6
Новогоднее письмо
Novogodnee pismo
комедия, драма, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Холодное сердце
мелодрама, фэнтези
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
3.6
Василиса и хранители времени
Vasilisa i khraniteli vremeni
фэнтези, приключения, семейный
2024, Россия
Смотреть трейлер
7.6
Поехавшая
Poyekhavshaya
комедия
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Контейнер 3. Фильм о фильме
документальный, короткометражный
2023, Россия
5.1
Буран
Buran
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
7.1
Край надломленной луны
Kray nadlomlennoy luny
драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
7
Маленький воин
Malenkiy voin
комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
Авако
драма, короткометражный
2021, Россия
6.3
Номер один
Nomer Odin
комедия, приключения
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Успех
Uspekh
комедия, мелодрама
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
