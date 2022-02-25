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Валерия Астапова

Валерия Астапова
Валерия Астапова
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Дата рождения
30 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Губкинский, Россия
Рост
165 см
Биография Валерии Астаповой

Родилась 30 января 1995 года. Губкинский, Россия.

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