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Валерия Астапова
Валерия Астапова
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Валерия Астапова
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Дата рождения
30 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Губкинский, Россия
Рост
165 см
Биография Валерии Астаповой
Родилась 30 января 1995 года. Губкинский, Россия.
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Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»?
Киноафиша рассказывает, в каком городе проходили съемки «Девушек с Макаровым», и какие приключения сопутствовали съемочной группе.
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25 февраля 2022 10:46
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Молодой блогер исполнит роль подмосковного школьника и звезды местного масштаба.
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1 февраля 2022 16:52
Канал ТНТ огласил дату выхода второго сезона сериала «Девушки с Макаровым»
В новом сезоне подопечным Павла Макарова придется справляться без его помощи.
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