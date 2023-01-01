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Дмитрий Масленников
Дмитрий Масленников
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Дмитрий Масленников

Дата рождения
21 декабря 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Усть-Катав, Челябинская область, Россия

Биография Дмитрий Масленников

Дмитрий Масленников родился 21 декабря 1994 года в Челябинской области. Увлечение танцами в стиле хип-хоп привело Масленникова на телевизионный проект «Танцуй» на канале ТНТ, но в финал Дмитрий не прошел. В 2014-2015 годах сделал первые шаги в блогерской сфере. Дмитрий выпустил на YouTube авторский проект «Погнали Шоу», где делился со зрителями различными лайфхаками и рецептами. Впоследствии вел другое шоу «101 дело». В 2020 году открыл рубрику «Экстремальные прятки», расследовал таинственную гибель туристов на горе Холатчахль. В 2022 году предстал в качестве ведущего музыкального фестиваля «ЖАРА», а годом позже вместе с Василием Артемьевым начал вести проект «Суперниндзя» на телеканале СТС.

Популярные фильмы

Блогеры и дороги 2 0.0
Блогеры и дороги 2 (2022)
Новые танцы 0.0
Новые танцы (2021)
Суперниндзя 0.0
Суперниндзя (2023)

Фильмография Дмитрий Масленников

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Суперниндзя
Суперниндзя
телешоу 2023, Россия
Блогеры и дороги 2
Блогеры и дороги 2
приключения, комедия 2022, Россия
Новые танцы
Новые танцы
телешоу 2021, Россия
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