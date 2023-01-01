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Дмитрий Масленников родился 21 декабря 1994 года в Челябинской области. Увлечение танцами в стиле хип-хоп привело Масленникова на телевизионный проект «Танцуй» на канале ТНТ, но в финал Дмитрий не прошел. В 2014-2015 годах сделал первые шаги в блогерской сфере. Дмитрий выпустил на YouTube авторский проект «Погнали Шоу», где делился со зрителями различными лайфхаками и рецептами. Впоследствии вел другое шоу «101 дело». В 2020 году открыл рубрику «Экстремальные прятки», расследовал таинственную гибель туристов на горе Холатчахль. В 2022 году предстал в качестве ведущего музыкального фестиваля «ЖАРА», а годом позже вместе с Василием Артемьевым начал вести проект «Суперниндзя» на телеканале СТС.