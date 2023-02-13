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Киноафиша Сериалы Суперниндзя

Суперниндзя (2023 - …)

Суперниндзя 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 14 часов 0 минут
О чем телешоу

Экстремальное шоу, в котором участники проверяют свою выносливость, проходя полосу препятствий.

В ролях
В ролях
Валерия Астапова
Валерия Астапова
Дмитрий Масленников
Василий Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Суперниндзя - Сезон 1 Сезон 1
2023, 7 эпизодов
Кадры из телешоу
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