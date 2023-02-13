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Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин"
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Суперниндзя
Суперниндзя (2023 - …)
Суперниндзя
16+
телешоу
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность телешоу
14 часов 0 минут
О чем телешоу
Экстремальное шоу, в котором участники проверяют свою выносливость, проходя полосу препятствий.
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В ролях
В ролях
Валерия Астапова
Дмитрий Масленников
Василий Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2023,
7 эпизодов
Кадры из телешоу
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