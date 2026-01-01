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Безымянный фильм Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта
Безымянный фильм Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта
, 2027
Untitled Daniels/Universal Event Film
США, Нидерланды
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О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
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0
Не пойду
0
В ролях
Чарльз Мелтон
Сандра О
Sean Kaufman
Jackson Kelly
Kerrice Brooks
Сильвия Дионичио
Thalia Dudek
PinkPantheress
Майкл Гандольфини
Мэтт Дэймон
Режиссер
Дэн Кван
,
Дэниэл Шайнерт
Сценарист
Дэн Кван
,
Дэниэл Шайнерт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Нидерланды
Год выпуска
2027
Премьера в мире
18 ноября 2027
Дата выхода
18 ноября 2027
Бразилия
19 ноября 2027
США
Производство
Playgrounds, Universal Pictures
Другие названия
Untitled Daniels/Universal Event Film
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Обновлено 27 марта 2026
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