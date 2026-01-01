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Киноафиша Фильмы Безымянный фильм Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта

Безымянный фильм Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта

, 2027
Untitled Daniels/Universal Event Film
США, Нидерланды
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В ролях

Чарльз Мелтон
Чарльз Мелтон
Сандра О
Сандра О
Sean Kaufman
Jackson Kelly
Kerrice Brooks
Сильвия Дионичио
Thalia Dudek
PinkPantheress
Майкл Гандольфини
Майкл Гандольфини
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Режиссер Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Сценарист Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Нидерланды
Год выпуска 2027
Премьера в мире 18 ноября 2027
Дата выхода
18 ноября 2027 Бразилия
19 ноября 2027 США
Производство Playgrounds, Universal Pictures
Другие названия
Untitled Daniels/Universal Event Film

Рейтинг фильма

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Обновлено 27 марта 2026

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