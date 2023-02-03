Майкл Гандольфини и другие актеры получили роли в байопике о Бобе Марли

В касте биографической драмы о певце Бобе Марли произошло крупное пополнение. Как сообщает Deadline, к творческому ансамблю пока безымянного байопика присоединились Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Тосин Коул («Домашняя вечеринка»), Надин Маршалл («Голос перемен»), Джеймс Нортон («Война и мир») и Энтони Уэльс («Голяк»). Саму легенду жанра регги сыграет Кингсли Бен-Адир («Одна ночь в Майами»), а его экранную жену воплотит Лашана Линч («Не время умирать»).

Постановкой картины займется режиссер «Короля Ричарда» и мини-сериала HBO «Мы владеем этим городом» Рейнальдо Маркус Грин. Над последней версией сценария Грин работал вместе с Заком Бэйлином, в прошлом году получившим номинацию на «Оскар» за текст упомянутой картины с Уиллом Смитом.

Предстоящий фильм станет отражением жизни и творчества знаменитого музыканта, умершего от рака в возрасте 36 лет. Официального синопсиса пока нет. Студия Paramount Pictures выпустит картину в прокат 12 января 2024 года. Съемки уже начались.