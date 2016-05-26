Увлекательный детективный сериал в духе «Костей» и «Касла». Когда-то Мэтт был подающим надежды хоккеистом, но встреча с харизматичной Энджи изменила его жизнь. Теперь они частные сыщики, которые берутся за самые запутанные преступления в Канаде. О напарниках знает вся округа, и часто новые дела сами находят Мэтта и Энджи, даже когда те не прочь отдохнуть. Расследования для них — не просто работа: это стиль жизни. В финальных сезонах Мэтту предстоит раскрыть личную тайну, защитить близких от несправедливых обвинений и выяснить, куда пропала Энди.