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Постер сериала Частные сыщики
Постер сериала Частные сыщики
Постер сериала Частные сыщики
Постер сериала Частные сыщики
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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4 постера
Киноафиша Сериалы Частные сыщики

Частные сыщики (2016 - 2021)

Private Eyes 18+
Год выпуска 2016
Страна Канада
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Global
Продолжительность сериала 43 часа 0 минут

О чем сериал

Увлекательный детективный сериал в духе «Костей» и «Касла». Когда-то Мэтт был подающим надежды хоккеистом, но встреча с харизматичной Энджи изменила его жизнь. Теперь они частные сыщики, которые берутся за самые запутанные преступления в Канаде. О напарниках знает вся округа, и часто новые дела сами находят Мэтта и Энджи, даже когда те не прочь отдохнуть. Расследования для них — не просто работа: это стиль жизни. В финальных сезонах Мэтту предстоит раскрыть личную тайну, защитить близких от несправедливых обвинений и выяснить, куда пропала Энди.

В ролях
В ролях
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Николь Де Бур
Синди Сэмпсон
Эннис Эсмер
Кле Беннетт
Кле Беннетт
Бэрри Флэтмэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Частные сыщики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Частные сыщики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 18 эпизодов
 
Частные сыщики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 12 эпизодов
 
Частные сыщики - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 12 эпизодов
 
Частные сыщики - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 8 эпизодов
 
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