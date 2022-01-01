Александра Власова родилась 19 января 1990 года в российской столице. С детства Саша росла грациозной пластичной девочкой, увлекалась латиноамериканскими танцами. Получив школьный аттестат, будущая актриса становится студенткой МНЮИ, откуда выходит дипломированным юристом. Однако желания реализоваться в этой профессии девушка не испытывает и через какое-то время понимает, что хочет стать актрисой.

Александра заканчивает актерские курсы от Академии киноискусства в Нью-Йорке и Школу драмы Германа Сидакова. Во время учебы Власова начинает карьеру модели: участвует в престижных дефиле, в том числе проходит по подиумам на одной из Недель высокой моды, снимается в многочисленных промороликах и рекламирует известные бренды, среди которых «Макдональдс», «Ростелеком», «Эльдорадо». Принимает участие и в фотосессиях, среди которых съемки в мужских журналах, таких как популярное издание «Maxim».

В киноиндустрии Власова зарекомендовала себя как актриса многосерийных проектов. Она снялась во многих сериалах, среди которых популярная спортивная сага «Молодежка» на СТС и ситком «Универ» на ТНТ. Режиссеры увидели в Александре разноплановую актрису, и в 2017 году она получила главную роль в мелодраме «Провинциалка».

Актриса замужем за ведущим и участником телепроектов Артемом Хворостухиным. Детей у звездной пары пока нет.