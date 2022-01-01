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Александра Власова

Александра Власова
Александра Власова
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Дата рождения
19 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
166 см
Биография Александры Власовой

Александра Власова родилась 19 января 1990 года в российской столице. С детства Саша росла грациозной пластичной девочкой, увлекалась латиноамериканскими танцами. Получив школьный аттестат, будущая актриса становится студенткой МНЮИ, откуда выходит дипломированным юристом. Однако желания реализоваться в этой профессии девушка не испытывает и через какое-то время понимает, что хочет стать актрисой.

Александра заканчивает актерские курсы от Академии киноискусства в Нью-Йорке и Школу драмы Германа Сидакова. Во время учебы Власова начинает карьеру модели: участвует в престижных дефиле, в том числе проходит по подиумам на одной из Недель высокой моды, снимается в многочисленных промороликах и рекламирует известные бренды, среди которых «Макдональдс», «Ростелеком», «Эльдорадо». Принимает участие и в фотосессиях, среди которых съемки в мужских журналах, таких как популярное издание «Maxim».

В киноиндустрии Власова зарекомендовала себя как актриса многосерийных проектов. Она снялась во многих сериалах, среди которых популярная спортивная сага «Молодежка» на СТС и ситком «Универ» на ТНТ. Режиссеры увидели в Александре разноплановую актрису, и в 2017 году она получила главную роль в мелодраме «Провинциалка».

Актриса замужем за ведущим и участником телепроектов Артемом Хворостухиным. Детей у звездной пары пока нет.

Интересные факты о Александре Власовой
  • Александра умеет и любит вкусно готовить, но из-за съемок ей не всегда удается этим заняться. При этом актриса всегда поддерживает себя в отличной форме: при росте 168 сантиметров она весит всего 52 килограмма;
  • Девушка с раннего детства любит спорт: занимается серфингом, ездит на велосипеде, катается на роликах и коньках. Кроме того, актриса увлеклась йогой и регулярно тренируется с помощью мобильного приложения;
  • В детстве у Власовой было немало трудностей со школьной программой: ей не нравились, а потому и не давались точные науки;
  • Александра в совершенстве владеет английским языком, занимается пением и профессиональной озвучкой.
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