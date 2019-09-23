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Киноафиша Сериалы Сильная слабая женщина
Сильная слабая женщина (2019 - 2019) Сильная слабая женщина 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 14 часов 8 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Сильная слабая женщина» – простая провинциальная девушка Нина, мечтающая стать модельером. Но все ее грезы, планы, талант и золотая школьная медаль идут прахом, когда она понимает, что беременна. Избранник девушки – сын местного прокурора – бросает ее с ребенком. Нину поддерживает лишь ее пожилой дедушка Григорий Иванович. В начале 90-х годов ей все же удается перебраться в столицу, но огромный город встречает ее без особого радушия. Тем не менее, Нина не сдается и идет к своей цели.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сильная слабая женщина - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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