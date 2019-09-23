Главная героиня сериала «Сильная слабая женщина» – простая провинциальная девушка Нина, мечтающая стать модельером. Но все ее грезы, планы, талант и золотая школьная медаль идут прахом, когда она понимает, что беременна. Избранник девушки – сын местного прокурора – бросает ее с ребенком. Нину поддерживает лишь ее пожилой дедушка Григорий Иванович. В начале 90-х годов ей все же удается перебраться в столицу, но огромный город встречает ее без особого радушия. Тем не менее, Нина не сдается и идет к своей цели.