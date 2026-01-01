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4 фотографии
Любава Грешнова
Lyubava Greshnova
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Персоны
Любава Грешнова
Любава Грешнова
Lyubava Greshnova
Дата рождения
5 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Екатерина
(2014)
6.7
Страшная красавица
(2012)
6.6
Треугольник судьбы
(2021)
Фильмография Любава Грешнова
3.2
Чужое счастье
мелодрама
2022, Россия
Между нами выпал снег
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
6.6
Треугольник судьбы
мелодрама, мини-сериал
2021, Украина
Тень прошлого
драма, мини-сериал
2020, Украина
Возвращение
драма, мелодрама, мини-сериал
2020, Россия
6.3
Возвращение
мелодрама
2019, Украина
5.1
Я подарю тебе победу
Ya podaryu tebe pobedu
военный, драма
2019, Россия
4.8
Сиделка
мелодрама, детектив
2018, Украина/Россия
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Фотографии Любава Грешнова
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