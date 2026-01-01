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Любава Грешнова 4 фотографии
Любава Грешнова Lyubava Greshnova
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Любава Грешнова

Lyubava Greshnova

Дата рождения
5 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Екатерина 7.6
Екатерина (2014)
Страшная красавица 6.7
Страшная красавица (2012)
Треугольник судьбы 6.6
Треугольник судьбы (2021)

Фильмография Любава Грешнова

Чужое счастье 3.2
Чужое счастье
мелодрама 2022, Россия
Между нами выпал снег
Между нами выпал снег
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Треугольник судьбы 6.6
Треугольник судьбы
мелодрама, мини-сериал 2021, Украина
Тень прошлого
Тень прошлого
драма, мини-сериал 2020, Украина
Возвращение
Возвращение
драма, мелодрама, мини-сериал 2020, Россия
Возвращение 6.3
Возвращение
мелодрама 2019, Украина
Я подарю тебе победу 5.1
Я подарю тебе победу Ya podaryu tebe pobedu
военный, драма 2019, Россия
Сиделка 4.8
Сиделка
мелодрама, детектив 2018, Украина/Россия
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Фотографии Любава Грешнова

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