Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Онлайн-кинотеатр KION совместно со студией LEGIO FELIX сообщили о старте съемок очередного комедийного проекта Ильи Куликова «Коуч из хрущевки». Куликов наиболее известен как создатель хитов с Сергеем Буруновым «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама». В предстоящем шоу ведущие роли исполнят Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич и Александра Власова.

По сюжету, парень по имени Саша (Сучков) попадает под влияние известного бизнес-тренера Тони Роббинса и сам решает обучать других тому, как добиваться успеха в жизни. При этот самому Саше до реализации своих финансовых амбиций еще далеко. Когда герой обзаводится деньгами, он немедленно вкладывает их в ненадежные начинания и впоследствии все теряет. Несмотря на это, Саша не унывает, неизменно восхваляя Вселенную за очередную возможность потерпеть неудачу. В то же время его возлюбленная все больше раздражается.

Другой ведущий герой — миллиардер Калугин (Сычев), который погряз в скуке. Несмотря на то, что он может позволить себе едва ли не все на свете, счастливым он себя не чувствует. Однажды Калугину доводится стать свидетелем тренинга Саши. Богач обрушивается на парня с критикой, но все же не может понять, почему тот не теряет оптимизма, невзирая на все свои провалы. В итоге Калугин сам нанимает Сашу в качестве своего тренера, чтобы понять, что такое счастье.

Куликов является автором сценария и режиссером сериала. Медынич сыграла супругу Калугина. Дата премьеры пока не установлена.