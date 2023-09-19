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Киноафиша Новости Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

19 сентября 2023 12:47
Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Миллиардер будет учиться счастью у неумелого бизнес-тренера.

Онлайн-кинотеатр KION совместно со студией LEGIO FELIX сообщили о старте съемок очередного комедийного проекта Ильи Куликова «Коуч из хрущевки». Куликов наиболее известен как создатель хитов с Сергеем Буруновым «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама». В предстоящем шоу ведущие роли исполнят Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич и Александра Власова.

Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

По сюжету, парень по имени Саша (Сучков) попадает под влияние известного бизнес-тренера Тони Роббинса и сам решает обучать других тому, как добиваться успеха в жизни. При этот самому Саше до реализации своих финансовых амбиций еще далеко. Когда герой обзаводится деньгами, он немедленно вкладывает их в ненадежные начинания и впоследствии все теряет. Несмотря на это, Саша не унывает, неизменно восхваляя Вселенную за очередную возможность потерпеть неудачу. В то же время его возлюбленная все больше раздражается.

Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»

Другой ведущий герой — миллиардер Калугин (Сычев), который погряз в скуке. Несмотря на то, что он может позволить себе едва ли не все на свете, счастливым он себя не чувствует. Однажды Калугину доводится стать свидетелем тренинга Саши. Богач обрушивается на парня с критикой, но все же не может понять, почему тот не теряет оптимизма, невзирая на все свои провалы. В итоге Калугин сам нанимает Сашу в качестве своего тренера, чтобы понять, что такое счастье.

Куликов является автором сценария и режиссером сериала. Медынич сыграла супругу Калугина. Дата премьеры пока не установлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Елена Королева
Елена Королева
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