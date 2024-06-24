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Постер сериала Полупановы
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Киноафиша Сериалы Полупановы

Полупановы (2024 - …)

Polupanovy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается работник социальной службы по имени Наталья. Однажды она отправляется в старый дом к семье Полупановых, чтобы найти для них более подходящее жилье. Но этот процесс оказывается гораздо более длительным, поскольку Полупановы — не совсем простая семья. Им безразличны материальные блага и комфорт. В течение долгого времени Наташа использует различные ухищрения, чтобы переселить семейства: от выдуманных призраков в доме и приглашения других сотрудников соцслужбы до организации бунта.

В ролях
В ролях
Александр Половцев
Александр Половцев
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Степан Девонин
Степан Девонин
Софья Зайка
Софья Зайка
Тимофей Зайцев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Полупановы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 13 эпизодов
 
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