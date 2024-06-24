В центре событий оказывается работник социальной службы по имени Наталья. Однажды она отправляется в старый дом к семье Полупановых, чтобы найти для них более подходящее жилье. Но этот процесс оказывается гораздо более длительным, поскольку Полупановы — не совсем простая семья. Им безразличны материальные блага и комфорт. В течение долгого времени Наташа использует различные ухищрения, чтобы переселить семейства: от выдуманных призраков в доме и приглашения других сотрудников соцслужбы до организации бунта.