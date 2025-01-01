Меню
Награды и номинации Михаэлы Коэл
Michaela Coel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Михаэлы Коэл
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA 2018
Best Scripted Comedy
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Берлинале 2018
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
