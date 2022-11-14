Дали второй шанс: забытую Ангину из «Фабрики звезд» не узнать

В нулевых Надежда Игошина, более известная как Ангина, была настоящей звездой. Артистка заявила о себе на шоу «Фабрика звезд» и выпустила ряд громких хитов, например, таких, как «Болело» и «Кому какое дело». Однако затем неожиданно для фанатов пропала.

После завершения проекта исполнительница параллельно пробовала себя в качестве телеведущей и даже актрисы. Именно это и привело Ангину к осознанию того, что больше она не хочет соответствовать амплуа девочки-зажигалочки. Тогда знаменитость приняла твердое решение посвятить себя театру и кинематографу.

В результате фанатам пришлось забыть о существовании Ангины: она перестала выпускать новые треки и изменилась до неузнаваемости. Артистка, успевшая стать матерью троих детей, засветилась в большом количестве самых разных проектов. Несмотря на это, своими заслугами Игошина не совсем довольна.