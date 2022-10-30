Ее грудь сбивала с ног: от роковой красотки Ангины не осталось и следа (фото)

Имя певицы Ангины, которую на самом деле звали Надежда Игошина, россияне узнали во время проекта «Фабрика звезд — 4», когда на всю страну стали популярны ее песни «Болела» и «Синие глаза». Надежда записала свой дебютный альбом и несколько клипов, начала ездить по стране с гастролями — а потом вдруг пропала из эфира.

Как выяснилось позже, Игошина нашла себя совсем в другой творческой профессии. После того как в середине нулевых ее пригласили поработать телеведущей, она внезапно поняла, что хочет связать свою жизнь с театром и кино. Надежда закончила Щукинское училище, регулярно играет на сцене «Театра.Doc» и снимается в большом количестве фильмов и сериалов, среди которых «Москва, я люблю тебя», «Русалка. Озеро мертвых», «Кухня» и другие.

О своей личной жизни Надежда предпочитает не распространяться, но известно, что вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей и дочь. Она любит проводить время с семьей, готовить, вышивать и даже писать стихи. Словом, то, что происходит с ней, актрису вполне устраивает.