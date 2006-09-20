Александр Мовчан

Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
24 марта 1932
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 сентября 2006
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Гадюка
(1965)
7.2
Остров юности
(1976)
7.1
Трое суток после бессмертия
(1963)
6.4
Кровь за кровь
Krov za krov
криминал
1991, СССР
5.8
Украинская вендетта
Ukrainian Vendetta
драма, военный
1990, СССР
5.9
Поклонись до земли
Bow down to the ground
драма
1985, СССР
6.5
Если враг не сдается
Esli vrag ne sdayotsya...
военный, драма, боевик
1982, СССР
4.9
Тайна корабельных часов
The Mystery of Ship Watch
детский, мелодрама, приключения
1982, СССР
6.8
Алые погоны
Alye pogony
детский, семейный, военный
1980, СССР
6.4
Алеша
Alyosha
драма
1980, СССР
Онлайн
6.8
Ты помнишь
Ty pomnish?
мелодрама, военный
1979, СССР
Онлайн
5
Узнай меня
Recognize Me
комедия, мелодрама
1979, СССР
5.9
Сын чемпиона
Syn chempiona
драма
1978, СССР
6.3
Встретимся у фонтана
Vstretimsya u fontana
комедия, мелодрама
1976, СССР
Онлайн
7.2
Остров юности
Ostrov yunosti
комедия
1976, СССР
6.1
Ночной мотоциклист
Night rider
детектив
1972, СССР
6.2
Адрес вашего дома
Address of your home
драма
1972, СССР
День моих сыновей
Den moikh synovey
мелодрама
1971, СССР
6.1
Инспектор уголовного розыска
Inspektor ugolovnogo rozyska
криминал, детектив
1971, СССР
7.3
Гадюка
Gadyuka
драма
1965, СССР
6.2
Нет неизвестных солдат
Net neizvestnykh soldat
драма, военный
1965, СССР
7.1
Трое суток после бессмертия
Troe sutok posle bessmertiya
военный, исторический
1963, СССР
6.4
Наймичка
Naymichka
мюзикл
1963, СССР
5.4
В мертвой петле
In the death loop
драма
1962, СССР
