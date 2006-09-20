Оповещения от Киноафиши
Александр Мовчан Aleksandr Movchan
Киноафиша Персоны Александр Мовчан

Александр Мовчан

Aleksandr Movchan

Дата рождения
24 марта 1932
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 сентября 2006
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Гадюка 7.2
Гадюка (1965)
Остров юности 7.2
Остров юности (1976)
Трое суток после бессмертия 7.1
Трое суток после бессмертия (1963)

Фильмография Александр Мовчан

Жанр
Год
Кровь за кровь 6.4
Кровь за кровь Krov za krov
криминал 1991, СССР
Украинская вендетта 5.8
Украинская вендетта Ukrainian Vendetta
драма, военный 1990, СССР
Поклонись до земли 5.9
Поклонись до земли Bow down to the ground
драма 1985, СССР
Если враг не сдается 6.5
Если враг не сдается Esli vrag ne sdayotsya...
военный, драма, боевик 1982, СССР
Тайна корабельных часов 4.9
Тайна корабельных часов The Mystery of Ship Watch
детский, мелодрама, приключения 1982, СССР
Алые погоны 6.8
Алые погоны Alye pogony
детский, семейный, военный 1980, СССР
Алеша 6.4
Алеша Alyosha
драма 1980, СССР
Онлайн
Ты помнишь 6.8
Ты помнишь Ty pomnish?
мелодрама, военный 1979, СССР
Онлайн
Узнай меня 5
Узнай меня Recognize Me
комедия, мелодрама 1979, СССР
Сын чемпиона 5.9
Сын чемпиона Syn chempiona
драма 1978, СССР
Встретимся у фонтана 6.3
Встретимся у фонтана Vstretimsya u fontana
комедия, мелодрама 1976, СССР
Онлайн
Остров юности 7.2
Остров юности Ostrov yunosti
комедия 1976, СССР
Ночной мотоциклист 6.1
Ночной мотоциклист Night rider
детектив 1972, СССР
Адрес вашего дома 6.2
Адрес вашего дома Address of your home
драма 1972, СССР
День моих сыновей
День моих сыновей Den moikh synovey
мелодрама 1971, СССР
Инспектор уголовного розыска 6.1
Инспектор уголовного розыска Inspektor ugolovnogo rozyska
криминал, детектив 1971, СССР
Гадюка 7.3
Гадюка Gadyuka
драма 1965, СССР
Нет неизвестных солдат 6.2
Нет неизвестных солдат Net neizvestnykh soldat
драма, военный 1965, СССР
Трое суток после бессмертия 7.1
Трое суток после бессмертия Troe sutok posle bessmertiya
военный, исторический 1963, СССР
Наймичка 6.4
Наймичка Naymichka
мюзикл 1963, СССР
В мертвой петле 5.4
В мертвой петле In the death loop
драма 1962, СССР
