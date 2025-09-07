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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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7.2
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Ника и Мэдисон
7.2
Ника и Мэдисон
, 2025
Nika & Madison
Канада / криминал, драма, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.2
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Ника и Мэдисон
Трейлер
Трейлер
В ролях
Стар Слэйд
Madison
Аманда Бругел
Detective Timmins
Шон Дойл
Detective Warhurst
Дэвид Реале
Гэйл Морис
Дженнифер Подемски
Kip Brown
Bouncer
Шэйн Дэйли
Former Partner
Фиона Хайет
Union Lawyer
Исаак Крэгтен
Ben
Pamela Matthews
Trudy
Billy Merasty
Режиссер
Eva Thomas
Сценарист
Майкл МакГоуэн
Композитор
Nigel Irwin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 сентября 2025
Бюджет
$2 000 000
Производство
Carousel Pictures
Другие названия
Nika & Madison, Nika and Madison
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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Ника и Мэдисон
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