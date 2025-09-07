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Постер фильма Ника и Мэдисон
7.2
Ника и Мэдисон - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ника и Мэдисон
7.2

Ника и Мэдисон

, 2025
Nika & Madison
Канада / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Ника и Мэдисон
7.2
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Не пойду 0
Ника и Мэдисон - Трейлер
Ника и Мэдисон  Трейлер

В ролях

Стар Слэйд
Madison
Аманда Бругел
Аманда Бругел
Detective Timmins
Шон Дойл
Detective Warhurst
Дэвид Реале
Гэйл Морис
Дженнифер Подемски
Kip Brown
Bouncer
Шэйн Дэйли
Former Partner
Фиона Хайет
Union Lawyer
Исаак Крэгтен
Ben
Pamela Matthews
Trudy
Billy Merasty
Режиссер Eva Thomas
Сценарист Майкл МакГоуэн
Композитор Nigel Irwin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 сентября 2025
Бюджет $2 000 000
Производство Carousel Pictures
Другие названия
Nika & Madison, Nika and Madison

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Ника и Мэдисон - Трейлер
Ника и Мэдисон Трейлер
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Отзывы о фильме

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