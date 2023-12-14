После смерти матери Джо возвращается в небольшой городок, чтобы уладить дела с наследством и подготовить дом к продаже. Вскоре она обнаруживает неопознанный звук на заднем плане в одном из своих аудиотреков. Она отчаянно пытается выяснить, что же произошло в этом доме и разобраться, кто или что пытается установить с ней связь. В это же время Джо на пару с Фаридом ведет подкаст в жанре true crime и пытается разобраться в шокирующем убийстве семьи, которое было совершено 30 лет назад. Джо кажется, что призраки дома пытаются с ней связаться, но есть ли в нашем мире место для чего-то потустороннего? Или это все игра воображения?