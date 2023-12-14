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Постер сериала Нераскрытое дело
Постер сериала Нераскрытое дело
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Нераскрытое дело

Нераскрытое дело (2023 - 2023)

Something Undone 18+
Год выпуска 2023
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал CBC
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

После смерти матери Джо возвращается в небольшой городок, чтобы уладить дела с наследством и подготовить дом к продаже. Вскоре она обнаруживает неопознанный звук на заднем плане в одном из своих аудиотреков. Она отчаянно пытается выяснить, что же произошло в этом доме и разобраться, кто или что пытается установить с ней связь. В это же время Джо на пару с Фаридом ведет подкаст в жанре true crime и пытается разобраться в шокирующем убийстве семьи, которое было совершено 30 лет назад. Джо кажется, что призраки дома пытаются с ней связаться, но есть ли в нашем мире место для чего-то потустороннего? Или это все игра воображения?

Нераскрытое дело - трейлер первого сезона
Нераскрытое дело  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Билли Кэмпбелл
Джесс Браун
Джесс Браун
Шон Дойл
Аманда Бругел
Аманда Бругел
Шон Мажумдер
Шон Мажумдер
Кира Харпер
Кира Харпер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Нераскрытое дело - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
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