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Мустафа Шакир
Мустафа Шакир
Mustafa Shakir
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Мустафа Шакир
Mustafa Shakir
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Дата рождения
21 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Северная Каролина, США
Рост
187 см
Биография Мустафы Шакира
Родился 21 августа 1976 года. Северная Каролина, США.
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Фильмография Мустафы Шакира
Прятки
триллер
2021, США
4.0
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